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19 июля 2025 в 06:30

Куриный «Лентяй» — пирог из обычных продуктов! Минимум усилий и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриный «Лентяй» — пирог из обычных продуктов! Этот пирог — идеальный вариант для тех, кто любит сытные и простые блюда без лишних хлопот. Минимум ингредиентов, легкое приготовление, а результат — нежная, ароматная выпечка с сочной курицей и аппетитной корочкой. Отлично подойдет на ужин, перекус или даже к праздничному столу.

Ингредиенты

  • Вареная курица (филе) — 300 г
  • Мука — 50 г
  • Яйца (некрупные) — 2 шт.
  • Молоко — 150 г
  • Твердый сыр (нежирный) — 50 г
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Приправы (перец, карри, травы) — по вкусу
  • Соль — по вкусу
  • Кабачок или цукини — для украшения

Приготовление

  1. Мелко нарежьте куриное филе. В миске взбейте яйца с молоком и солью, добавьте муку, разрыхлитель и приправы — должно получиться жидковатое тесто. Вмешайте в него курицу и натертый сыр (немного оставьте для посыпки).
  2. Вылейте массу в форму, сверху разложите тонкие ломтики кабачка. Выпекайте 35–40 минут при 200 °C до румяной корочки. Можно приготовить и в мультиварке.

Ранее мы готовили нежные куриные грудки в сметанно-соевом соусе! Сочная курочка — это просто.

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простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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