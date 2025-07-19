Куриный «Лентяй» — пирог из обычных продуктов! Минимум усилий и готово

Куриный «Лентяй» — пирог из обычных продуктов! Этот пирог — идеальный вариант для тех, кто любит сытные и простые блюда без лишних хлопот. Минимум ингредиентов, легкое приготовление, а результат — нежная, ароматная выпечка с сочной курицей и аппетитной корочкой. Отлично подойдет на ужин, перекус или даже к праздничному столу.

Ингредиенты

Вареная курица (филе) — 300 г

Мука — 50 г

Яйца (некрупные) — 2 шт.

Молоко — 150 г

Твердый сыр (нежирный) — 50 г

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Приправы (перец, карри, травы) — по вкусу

Соль — по вкусу

Кабачок или цукини — для украшения

Приготовление

Мелко нарежьте куриное филе. В миске взбейте яйца с молоком и солью, добавьте муку, разрыхлитель и приправы — должно получиться жидковатое тесто. Вмешайте в него курицу и натертый сыр (немного оставьте для посыпки). Вылейте массу в форму, сверху разложите тонкие ломтики кабачка. Выпекайте 35–40 минут при 200 °C до румяной корочки. Можно приготовить и в мультиварке.

Ранее мы готовили нежные куриные грудки в сметанно-соевом соусе! Сочная курочка — это просто.