Куриный «Лентяй» — пирог из обычных продуктов! Минимум усилий и готово

Куриный «Лентяй» — пирог из обычных продуктов! Этот пирог — идеальный вариант для тех, кто любит сытные и простые блюда без лишних хлопот. Минимум ингредиентов, легкое приготовление, а результат — нежная, ароматная выпечка с сочной курицей и аппетитной корочкой. Отлично подойдет на ужин, перекус или даже к праздничному столу.
Ингредиенты
- Вареная курица (филе) — 300 г
- Мука — 50 г
- Яйца (некрупные) — 2 шт.
- Молоко — 150 г
- Твердый сыр (нежирный) — 50 г
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
- Приправы (перец, карри, травы) — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Кабачок или цукини — для украшения
Приготовление
- Мелко нарежьте куриное филе. В миске взбейте яйца с молоком и солью, добавьте муку, разрыхлитель и приправы — должно получиться жидковатое тесто. Вмешайте в него курицу и натертый сыр (немного оставьте для посыпки).
- Вылейте массу в форму, сверху разложите тонкие ломтики кабачка. Выпекайте 35–40 минут при 200 °C до румяной корочки. Можно приготовить и в мультиварке.
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