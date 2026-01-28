Куриную грудку не тушу и не жарю, готовлю сочные биточки: подойдет для ужина и праздника

Куриную грудку не тушу и не жарю, готовлю из нее сочные биточки. Это блюдо подойдет для семейного ужина и праздника. Его каждый кусочек тает во рту, объединяя в себе сливочную начинку и насыщенный мясной вкус.

Для приготовления понадобится: 2 крупные куриные грудки, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика чеснока, 8–10 тонких ломтиков бекона, соль, перец, паприка или сушеные травы по вкусу. Куриные грудки разрежьте вдоль пополам, чтобы получилось 4 тонких пласта. Отбейте через пленку, посолите и поперчите. Приготовьте начинку: сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом. На каждый пласт курицы выложите 1–2 столовые ложки сырной смеси, равномерно распределите, не доходя до краев. Плотно сверните филе в рулет вдоль. Затем оберните каждый 2–3 ломтиками бекона, чтобы полностью закрыть курицу. Для надежности можно закрепить конструкцию зубочистками. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите рулеты на противень и запекайте 25–30 минут.

