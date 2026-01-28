Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 19:34

Куриную грудку не тушу и не жарю, готовлю сочные биточки: подойдет для ужина и праздника

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Куриную грудку не тушу и не жарю, готовлю из нее сочные биточки. Это блюдо подойдет для семейного ужина и праздника. Его каждый кусочек тает во рту, объединяя в себе сливочную начинку и насыщенный мясной вкус.

Для приготовления понадобится: 2 крупные куриные грудки, 150 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза, 1–2 зубчика чеснока, 8–10 тонких ломтиков бекона, соль, перец, паприка или сушеные травы по вкусу. Куриные грудки разрежьте вдоль пополам, чтобы получилось 4 тонких пласта. Отбейте через пленку, посолите и поперчите. Приготовьте начинку: сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс, смешайте с майонезом. На каждый пласт курицы выложите 1–2 столовые ложки сырной смеси, равномерно распределите, не доходя до краев. Плотно сверните филе в рулет вдоль. Затем оберните каждый 2–3 ломтиками бекона, чтобы полностью закрыть курицу. Для надежности можно закрепить конструкцию зубочистками. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите рулеты на противень и запекайте 25–30 минут.

Ранее стало известно, как приготовить котлеты в духовке с сырно-сметанной серединой.

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество
Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Ваша курочка заслуживает короны! Шубка из картофельного пюре под сырной корочкой — и вот уже у вас не ужин, а куриный «Веллингтон»
Общество
Ваша курочка заслуживает короны! Шубка из картофельного пюре под сырной корочкой — и вот уже у вас не ужин, а куриный «Веллингтон»
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Общество
Горячие лавашные рулеты давно заполонили мою кухню: простой рецепт с фаршем и кабачком, но можно и с пекинкой
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Общество
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
Общество
Вкуснее шарлотки: блинный рулет с яблоком и корицей. Десерт, который манит ароматом и тает во рту
курица
рецепты
рулеты
горячее
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь певицы Славы рассказала, из-за чего страдает ее мать
«Прекрасно выглядит»: Костомаров о последней встрече с Линичук
Такер Карлсон сделал заявление о распаде США
Одинцово заволокло дымом из-за вспыхнувшего склада
Рубио заявил, что властям Ирана придется «измениться или уйти»
Раскатов и Щербакова рассказали о важности техники в «Ледниковом периоде»
«Очень ценно»: Щербакова о нюансах судейства на «Ледниковом периоде»
Жуткие пробки в Москве 28 января: рекордный снегопад, резкое похолодание
В США поставили перед НАТО важную задачу по Арктике
В Сети появилось объявление о продаже томского крематория
Кабан зимой без загона: секреты охоты с вышки от опытных промысловиков
Рубио задумался о реформировании НАТО
Ребенок нашел метеорит старше Земли
В Парагвае открыли бюст Юрия Гагарина
В МЧС предупредили о резком похолодании в Москве
Двухлетний гений бильярда попал в Книгу рекордов Гиннесса
Турист наткнулся на останки пропавшей девушки
Канье Уэсту пришлось обратиться в реабилитационный центр
Профессор объяснил принцип работы часов Судного дня
Трусова рассказала о впечатлениях от съемок «Ледникового периода»
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.