Куриная запеканка с овощами: ты не поверишь, что так просто готовится

Куриная запеканка с овощами: ты не поверишь, что так просто готовится

Если ищете легкий и вкусный ужин, попробуйте куриную запеканку с овощами. Это сытное и полезное блюдо готовится быстро и отлично подходит для всей семьи.

Ингредиенты

Филе куриной грудки — 400 г

Болгарский перец — 100 г

Помидоры — 100 г

Баклажаны — 100 г

Репчатый лук — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Яйцо — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для смазки формы

Приготовление

Пропустите через мясорубку куриное филе, баклажаны, помидоры, перец (оставьте немного для украшения), лук и чеснок. Добавьте в фарш одно яйцо, посолите и поперчите, хорошо перемешайте. Смажьте огнеупорную форму растительным маслом и выложите фарш ровным слоем. Взбейте второе яйцо и аккуратно залейте им фарш сверху. Посыпьте мелко нарезанным болгарским перцем и немного соли. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 190 °C около 40–50 минут до золотистой корочки. Подавайте запеканку горячей.

Это простое, ароматное и полезное блюдо точно понравится вашим близким и станет отличным вариантом на каждый день. Попробуйте уже сегодня!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.