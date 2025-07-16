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16 июля 2025 в 18:31

Куриная запеканка с овощами: ты не поверишь, что так просто готовится

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете легкий и вкусный ужин, попробуйте куриную запеканку с овощами. Это сытное и полезное блюдо готовится быстро и отлично подходит для всей семьи.

Ингредиенты

  • Филе куриной грудки — 400 г
  • Болгарский перец — 100 г
  • Помидоры — 100 г
  • Баклажаны — 100 г
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Яйцо — 2 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для смазки формы

Приготовление

  1. Пропустите через мясорубку куриное филе, баклажаны, помидоры, перец (оставьте немного для украшения), лук и чеснок.
  2. Добавьте в фарш одно яйцо, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
  3. Смажьте огнеупорную форму растительным маслом и выложите фарш ровным слоем.
  4. Взбейте второе яйцо и аккуратно залейте им фарш сверху.
  5. Посыпьте мелко нарезанным болгарским перцем и немного соли.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 190 °C около 40–50 минут до золотистой корочки.
  7. Подавайте запеканку горячей.

Это простое, ароматное и полезное блюдо точно понравится вашим близким и станет отличным вариантом на каждый день. Попробуйте уже сегодня!

Ранее сообщалось, что если муки нет, то ее успешно заменят овсяные хлопья, кукурузный или картофельный крахмал, а также кокосовая и ореховая мука. Эти альтернативы не только выручат в нужный момент, но и добавят выпечке интересную текстуру.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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