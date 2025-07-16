Куриная запеканка с овощами: ты не поверишь, что так просто готовится

Если ищете легкий и вкусный ужин, попробуйте куриную запеканку с овощами. Это сытное и полезное блюдо готовится быстро и отлично подходит для всей семьи.
Ингредиенты
- Филе куриной грудки — 400 г
- Болгарский перец — 100 г
- Помидоры — 100 г
- Баклажаны — 100 г
- Репчатый лук — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Яйцо — 2 шт.
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для смазки формы
Приготовление
- Пропустите через мясорубку куриное филе, баклажаны, помидоры, перец (оставьте немного для украшения), лук и чеснок.
- Добавьте в фарш одно яйцо, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
- Смажьте огнеупорную форму растительным маслом и выложите фарш ровным слоем.
- Взбейте второе яйцо и аккуратно залейте им фарш сверху.
- Посыпьте мелко нарезанным болгарским перцем и немного соли.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке при 190 °C около 40–50 минут до золотистой корочки.
- Подавайте запеканку горячей.
Это простое, ароматное и полезное блюдо точно понравится вашим близким и станет отличным вариантом на каждый день. Попробуйте уже сегодня!
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