Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 17:01

Куриная запеканка для похудения, которую обожает вся семья: удивительное сочетание ингредиентов

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эту куриную запеканку обожает вся семья, несмотря на то что она для похудения. Блюдо получается легким, но очень сытным, идеально подходит для обеда или ужина.

Нежное куриное филе, рассыпчатый творог, сочные помидоры и сладкий болгарский перец, запеченные под сырной шапочкой, — это удивительное сочетание ингредиентов нравится всем.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 300 г рассыпчатого творога (можно обезжиренного), 2 болгарских перца, 2 помидора, 2 яйца, 100 г нежирного сыра, соль, перец, паприка, чеснок, зелень.

Рецепт: куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Перец и помидоры также нарежьте кубиками. В миске смешайте курицу, творог, овощи, яйца, соль, перец, паприку, измельченный чеснок и зелень. Тщательно перемешайте до однородности. Форму для запекания смажьте маслом или застелите пергаментом. Выложите полученную массу, разровняйте. Сверху равномерно посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 35–40 минут до румяной корочки и готовности курицы.

Ранее стало известно, как приготовить бедра по-белорусски: драники и курица в одном блюде.

Проверено редакцией
запеканки
рецепты
похудение
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.