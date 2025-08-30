Курица в обед — секрет стройности: правила правильного белка

Куриное филе давно стало символом правильного питания. Но даже самый диетический продукт может сыграть против фигуры, если его есть не в подходящее время.

Обед — ключевой момент суточного ритма питания. В это время организм готов к активному усвоению белка. Курица помогает сохранить мышечную массу и контролировать аппетит, но при неправильном сочетании она может замедлить метаболизм.

Если курицу есть с жирными соусами или картофелем, нагрузка на пищеварение возрастает. Белок усваивается хуже, а лишние калории способствуют накоплению жира.

Исследования показывают: куриное мясо лучше усваивается в первой половине дня, особенно если его готовить на пару или запекать без масла. Белок стимулирует выработку гормонов насыщения, помогая избежать переедания во второй половине дня.

Поздний обед, после 15:00, снижает эффективность усвоения пищи из-за изменения гормонального фона и активности ферментов. Диетологи рекомендуют сочетать курицу с овощами и цельнозерновыми продуктами — такой обед поддерживает уровень энергии и не перегружает ЖКТ.

Важно учитывать порцию: избыток белка не запасается, а превращается в жир, особенно при малоподвижном образе жизни. Рацион должен соответствовать биоритмам. Курица в обед — это не просто еда, а инструмент поддержания формы и стройности.

