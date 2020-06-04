Курьеры сервиса доставки еды могут устроить забастовку 5 июня

Курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку в пятницу, 5 июня. Они жалуются на несправедливые штрафы и увольнения.
Один из сотрудников сервиса рассказал Telegram-каналу «Расстрига», что часть курьеров намерена не выходить на смены 5 июня. Он добавил, что обсуждается вопрос проведения митинга, «но это ещё не точно, потому что многие боятся выйти на улицу». Канал также опубликовал видео с обращением курьеров из подмосковных Химок, которые заявляют о своей солидарности с протестом. При этом чётко проблемы и свои требования герои ролика не формулируют.
В пресс-службе Delivery Club
Ранее NEWS.ru писал о забастовке дальнобойщиков на российско-китайской границе, вызванной ограничениями, которые ввёл Пекин в связи с коронавирусом.
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