Курьеры сервиса доставки еды могут устроить забастовку 5 июня

https://static.news.ru/photo/5e40fe2c-a685-11ea-962e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курьеры Delivery Club намерены устроить забастовку в пятницу, 5 июня. Они жалуются на несправедливые штрафы и увольнения.

Один из сотрудников сервиса рассказал Telegram-каналу «Расстрига», что часть курьеров намерена не выходить на смены 5 июня. Он добавил, что обсуждается вопрос проведения митинга, «но это ещё не точно, потому что многие боятся выйти на улицу». Канал также опубликовал видео с обращением курьеров из подмосковных Химок, которые заявляют о своей солидарности с протестом. При этом чётко проблемы и свои требования герои ролика не формулируют.

В пресс-службе Delivery Club сообщили ТАСС, что компания проверяет информацию о возможной забастовке. Представители сервиса отметили, что объём заказов в период самоизоляции из-за коронавируса вырос, а значит, выросли и доходы курьеров. Также в апреле и мае компания за свой счёт удвоила курьерам чаевые. В остальном условия работы не менялись, заверили в пресс-службе.

Ранее NEWS.ru писал о забастовке дальнобойщиков на российско-китайской границе, вызванной ограничениями, которые ввёл Пекин в связи с коронавирусом.