Куранты возобновили работу на Спасской башне Кремля

https://static.news.ru/photo/ddac31f2-1e8c-11eb-a401-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Куранты на Спасской башне Кремля после оснащения новыми колоколами вновь будут звонить.

Их отключили в ночь на 9 октября до окончания специальных работ. Теперь на звоннице располагаются 23 колокола.

Одним из первых звон новых кремлёвских колоколов 4 ноября услышал президент РФ Владимир Путин. Послушать звон главу государства пригласила министр культуры Ольга Любимова. Путин, в свою очередь, позвал присоединиться молодых людей из «Поискового движения России» и военно-патриотического центра «Вымпел».

Любимова рассказала, что колокола будут проигрывать мелодии по расписанию, раз в три часа. В 15:00 можно будет услышать «Славься» Михаила Глинки. Гимн России прозвучал с опозданием на 15 минут. Глава Минкульта уточнила, что это «только по случаю праздника», а далее колокола будут звучать по графику.

Любимова сообщила о работах по замене колоколов. Президент узнал, что их отлили в Воронеже и попросил передать «большое спасибо» мастерам.

Проект замены колоколов разработали в 2017 году, инициаторами стали общественный совет военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» и администрация президента. В октябре 2020 года проект вступил в финальную стадию, когда в Москву доставили 12 новых колоколов из Воронежа, а куранты на башне остановили на время работ по установке, писал NEWS.ru.