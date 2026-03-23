Куличи без духовки за 25 минут: воздушная пасхальная выпечка прямо в кружке

Если нет времени или духовки, это не повод отказываться от домашней пасхальной выпечки. Мини-куличи в микроволновке получаются пышными, ароматными и готовятся буквально за считаные минуты. Отличный вариант для занятых хозяек и тех, кто хочет попробовать что-то новое.
Ингредиенты:
- мука пшеничная — 150 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 100 г;
- масло сливочное — 15 г;
- молоко — 75 мл;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- соль — щепотка;
- ванилин — щепотка;
- цукаты — 30 г;
- растительное масло — для смазывания.
Приготовление:
Яйцо взбейте с сахаром до пышной светлой массы, добавьте ванилин. Влейте молоко, затем растопленное масло и перемешайте. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и солью — тесто должно быть густым, как сметана. Вмешайте цукаты.
Кружки смажьте маслом и заполните тестом наполовину. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 5–6 минут. Дайте немного остыть и аккуратно выньте.
Украсьте глазурью и подавайте сразу — такие куличи лучше не хранить, чтобы они оставались мягкими и нежными.
