Куличи без духовки за 25 минут: воздушная пасхальная выпечка прямо в кружке

Если нет времени или духовки, это не повод отказываться от домашней пасхальной выпечки. Мини-куличи в микроволновке получаются пышными, ароматными и готовятся буквально за считаные минуты. Отличный вариант для занятых хозяек и тех, кто хочет попробовать что-то новое.

Ингредиенты:

  • мука пшеничная — 150 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • масло сливочное — 15 г;
  • молоко — 75 мл;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • цукаты — 30 г;
  • растительное масло — для смазывания.

Приготовление:

Яйцо взбейте с сахаром до пышной светлой массы, добавьте ванилин. Влейте молоко, затем растопленное масло и перемешайте. Постепенно всыпьте муку с разрыхлителем и солью — тесто должно быть густым, как сметана. Вмешайте цукаты.

Кружки смажьте маслом и заполните тестом наполовину. Готовьте в микроволновке на максимальной мощности 5–6 минут. Дайте немного остыть и аккуратно выньте.

Украсьте глазурью и подавайте сразу — такие куличи лучше не хранить, чтобы они оставались мягкими и нежными.

Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать себя домашними пирожными, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой десерт из готового слоеного теста, который по вкусу напоминает эклеры.

Проверено редакцией
Марина Макарова
М. Макарова
