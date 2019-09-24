Замоскворецкий суд 24 сентября закончил судебное следствие по делу похищения из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». По версии следствия, 27 января 2019 года обвиняемый Денис Чуприков вынес полотно из галереи, при этом повредил его — ему вменяют пункт «в» ч. 2 статьи 164 УК («Хищение предметов, имеющих особую ценность, повлёкшее их порчу»). Мужчина был задержан на следующий же день. В ходе заседания подсудимый извинился перед потерпевшими.

Алсу Менибаева

Пользуясь случаем, хочу принести публичные извинения Третьяковской галерее и Министерству культуры, — заявил он.

Кроме того, выяснилось, что подсудимый полностью признаёт свою вину. Ранее Чуприков и его защита настаивали на частичном признании вины: они утверждали, что он действительно вынес картину, однако не имел умысла её повредить.

Кто такой Денис Чуприков?

Денису Чуприкову 33 года, он бизнесмен, владеет компанией «Мегаполис», которая занимается оптовой торговлей. Родился в Крыму, в Феодосии, что прибавляет символичности этому преступлению — ведь на картине изображён именно Крым. Имеет два высших образования, регулярно ходит в музеи, как рассказал он сам в зале суда.

Гражданская жена Юлия Замятина характеризует его исключительно с положительной стороны: содержал её и ребёнка, больную астмой маму, а также своего тестя, был единственным кормильцем. Дочери Чуприкова совсем недавно исполнился год. Кроме того, Юлия рассказала, что её супруг занимался благотворительностью: помогал больным детям, а также содействовал строительству храма в Подмосковье.

Знакомый Чуприкова Михаил Андреев назвал его «обычным гражданином и фанатом России».

Всё у него увешано гербами, с собой возил портрет президента, — объяснил он.

Также в ходе рассмотрения выяснилось, что Чуприков страдает хроническим заболеванием и является инвалидом второй группы.

«Цель хищения — хайпануть»

В последний день рассмотрения дела по существу гособвинитель закончила зачитывать материалы дела и приступила к оглашению показаний свидетелей по делу, которые не смогли присутствовать на заседании. Затем стороны приступили к допросу подсудимого.

Алсу Менибаева

В ходе него Чуприков заявил, что украл картину только «с целью хайпа» и рассказал хронологию событий — по его словам, план полностью отсутствовал.

26 января у меня появилась идея привлечь внимание, хайпануть. 27 января по дороге в город по радио услышал, что проходит выставка Куинджи. Уже в галерее увидел картину, направился к ней, начал наблюдать. Появилась идея взять картину и вернуть её на следующее утро. По дороге домой по радио услышал, что меня уже разыскивают. Было желание сразу вернуть, но по внутренним причинам решил это сделать утром. Цель хищения — хайпануть, — сказал он.

Правда, 29 января 2019 года Чуприков говорил совершенно другое.Тогда во время допроса он заявлял, что хотел расплатиться с долгами за счёт произведения искусства.

Представитель потерпевшей стороны после выступления Чуприкова сказала, что её повергло в «эмоциональный шок» его заявление о желании «хайпануть». Она акцентировала внимание на том, что картина имеет высокую культурную ценность.

Ранее стало известно, что Чуприков возместил стоимость реставрационных работ в размере 13 тысяч рублей. Кроме того, в ходе предыдущих судебных заседаний выяснилось, что ценностная стоимость похищенной картины — почти 20 млн рублей, однако Министерство культуры не собирается подавать гражданский иск к обвиняемому.

Пиар Куинджи

Адвокат Светлана Горбунова ходатайствовала о приобщении к делу данных о том, что после резонансной кражи количество посетителей выставки Куинджи увеличилось. По её словам, это происшествие поспособствовало косвенно тому, что население стало интересоваться творчеством художника.

АГН «Москва»

Прокурор возразила, сказав, что это результат чёрного пиара, и никак не характеризует действия самого Чуприкова. Сторона потерпевших также возражала.

Это что, призыв совершать преступления, чтобы увеличить количество посетителей?, — восклицала представитель потерпевших.

4 года строгого режима за дерзость

Затем стороны приступили к прениям. Гособвинитель зачитала обвинительное заключение и попросила назначить Чуприкову наказание.

Прошу признать Чуприкова виновным и назначить ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Прошу учесть смягчающие обстоятельства: малолетний ребёнок, признание вины. Прошу также учесть, что имеет гражданскую супругу, социально ориентирован, вёл бизнес, ущерб возмещён в полном объёме, — сказала она.

Гособвинитель подчеркнула «дерзкий и открытый характер» совершенного преступления. Он знал, что действия станут очевидными и не пытался их скрыть.

Также она заявила, что его поступок стал причиной нескольких повреждений картины, что подтверждают экспертизы.

Потерпевшая сторона поддержала позицию обвинения, отметив, что «этим наказанием нужно предупредить других, что такие преступления дорого обходятся».

Оглашение приговора Денису Чуприкову назначено на 14:30 25 сентября.