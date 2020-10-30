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Кто обретёт любовь? Володина дала советы для всех знаков Зодиака

00:00, 31 октября 2020
Фото: Unsplash

Не все одинокие знаки найдут своих вторых половинок до конца года, рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru астролог Василиса Володина. Однако ведущая «Давай поженимся» назвала один знак зодиака, у кого точно произойдут глобальные изменения в любовной сфере.

Из тех людей, у которых к концу года поменяется сильно его реальность, связанная с партнёрами, это прежде всего Львы. И у них появляются новые возможности встретить партнёров, посмотреть по-другому на свое окружение так и зафиксировать старые отношения, — сказала Володина.

У представителей знака Рак, уверена Володина, будет меньше смятения и возникнет больше определённости в отношениях. Однако при этом будет неразбериха в финансах партнёра, что может стать основным вопросом.

Кроме того, астролог дала любовные советы представителям остальных знаков Зодиака.

Овну я советую присмотреться к кругу друзей ближе к концу года, может быть тот, кого вы считали другом, внезапно окажется вашим возлюбленным, — отметила Володина.

Совет Тельцам — искать партнёра среди коллег на работе. То же касается и Дев.

Стрельцы и Близнецы — это ось, где будут происходить затмения в конце года. У них будет много серьёзных изменений во всех сферах жизни. И прежде всего, в том, что касается личных отношений. Можно, к сожалению, столкнуться с неадекватным поведением партнёра, но жизнь даёт и шансы обрести внезапно партнёра нового. Поэтому присматривайтесь, пожалуйста, Близнецы и Стрельцы, к тем, кто будет мелькать рядом в ноябре и декабре, — подчеркнула Володина.

А вот у Весов нормализовать личную жизнь шансов меньше, чем у других знаков, уверена астролог.

Но им я советую тех людей, к которым они относились не совсем серьёзно в своём окружении, начать рассматривать чуточку пристальнее и серьёзнее, — отметила Володина.

Одиноким Скорпионам совет обратить внимание на соседей, тех, кто постоянно рядом. Кроме того, стоит присмотреться к знакомым родителей.

У Козерогов и Водолеев не будет времени серьёзно заниматься личной жизнью. А Рыбам Володина посоветовала заглянуть внутрь себя.

Если стоит задача привлечь нового партнёра, нужно всерьёз проанализировать самого себя, подвести какой-то внутренний итог прошлым отношениям, — подчеркнула Володина.

При это астролог особо отметила, что общий прогноз для знаков Зодиака даёт лишь тенденцию, но не говорит о точном разрешении ситуации. Для более детального разбора необходимо составить натальную карту, она также индивидуальна для человека, как отпечатки пальцев.

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