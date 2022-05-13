«Крымскую правозащитную группу» признали нежелательной в России Минюст включил организацию «Крымская правозащитная группа» в перечень нежелательных НПО

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Минюст РФ включил украинскую организацию «Крымская правозащитная группа» в перечень неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России, сообщается на сайте ведомства. Организация оказалась в этом списке на основании решения первого заместителя генерального прокурора России.

В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена <...> «Крымская правозащитная группа», — говорится в сообщении.

Неправительственная организация правозащитников и журналистов «Крымская правозащитная группа» действует с 2014 года. На её сайте говорится, что она занимается «мониторингом и документированием нарушений прав человека и военных преступлений в Крыму». В организации отметили, что с 2021 года её сайт заблокирован в Крыму.

Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность «Крымской правозащитной группы» 6 мая. В ведомстве сочли, что работа организации может угрожать основам конституционного строя и безопасности страны. Генпрокуратура попросила Министерство юстиции внести организацию в реестр нежелательных НПО.

Сейчас в реестре нежелательных организаций, который ведёт Минюст, уже 55 пунктов. Ранее в него включили британскую международную неправительственную организацию The Royal Institute of International Affairs (Chatham House), работа которой признана угрожающей конституционному строю и безопасности РФ. НПО базируется в Лондоне и занимается исследованиями в области международных отношений.