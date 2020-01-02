https://static.news.ru/photo/11250946-2d3e-11ea-ba6d-fa163e074e61_660.jpg Эйваз Умеров Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров ответил на новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал Киев повзрослеть и признать выбор жителей Крыма в пользу России.

В своём обращении Зеленский произнёс несколько фраз на языке крымских татар, а затем назвал их украинцами.

Не могу согласиться с президентом Зеленским... Мы — частичка многонациональной России, — цитирует Умерова РИА Новости.

Он также добавил, что обращение на языке крымских татар украинскому президенту следовало адресовать лидерам запрещённой в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа», которые сбежали с полуострова после его возвращения в состав России.

Ранее NEWS.ru писал, что крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии. Умеров завил, что его народ живёт у себя дома, в России, и не нуждается в призрачных статусах, которые сулят политики чужих стран.