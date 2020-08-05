КРЯКК пройдёт в онлайн-формате

https://static.news.ru/photo/3496a21e-d70b-11ea-bc25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2020 году организаторы Красноярской ярмарки книжной культуры приняли решение провести её в Интернете из-за пандемии коронавируса. Об этом дирекция КРЯКК сообщила в соцсетях.

Фонд Михаила Прохорова, который организовывает мероприятие, принял такое решение, чтобы не рисковать здоровьем посетителей. При этом пока неясно, смогут ли книголюбы покупать книги в онлайн-режиме.

Однако устроители КРЯКК пообещали, что запланированные в рамках ярмарки мероприятия обязательно состоятся. Это будут лекции, круглые столы, презентации, мастер-классы, виртуальные выставки и интерактивные спектакли.

Площадка для любителей литературы начнёт работу в запланированный срок — 4 и 5 ноября, а её главной темой станет «Новая этика». Организаторы также отметили, что в 2021 году КРЯКК должна пройти уже в обычном, реальном формате.

Красноярский край сейчас входит в десятку регионов, где наибольшее число заболевших COVID-19. В мире COVID-19 заражены более 18,5 млн человек, более 700 тысяч умерли, более 11,1 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заболевших в мире. К этому дню на территории 83 регионов Российской Федерации зафиксированы 5204 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки заболевших стало больше на 5204. 669 026 выздоровели. Умерли 14 490 человек. 139 из них скончались за последние сутки.

Лидером по числу заразившихся и вновь выявленных остаётся Москва. В столице 244 784 заразившихся. За сутки коронавирусом заболели ещё 687 человек. 184 969 выздоровели. 4521 умер.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что торговля в Москве набирает обороты и восполняет убытки после снятия многих ограничений, введённых из-за эпидемии коронавирусной инфекции.