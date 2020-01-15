https://static.news.ru/photo/cffecc30-3789-11ea-90bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию анонсировал создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне.

Глава государства охарактеризовал будущий архивный комплекс как «крупнейший» и «самый полный» и пообещал, что ознакомиться с его содержанием смогут как граждане РФ, таки и иностранцы. Путин подчеркнул, что такой проект является долгом России как страны-победительницы во Второй мировой войне. Создание комплекса архивных материалов, по словам президента, станет не только данью уважения героическому прошлому, но и послужит будущему, укрепив единство страны.

Ранее в рамках своего послания парламенту Владимир Путин отметил, что Россия вовремя и в достаточном объёме сделала необходимые шаги в области национальной безопасности и таким образом обеспечила свою обороноспособность на десятилетия вперёд.