https://static.news.ru/photo/ecb3166c-44f7-11ea-94be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов был задержан по делу о взятке после доноса криминального авторитета Миро Амадяна, известного как «Мирон». До своей отставки силовик оказывал поддержку преступнику.

Мирон являлся членом команды вора в законе Деда Хасана и Фролов помогал всем его помощникам, передаёт «Коммерсант» со ссылкой на источники. Среди прочего полковник оформлял для криминального авторитета российское гражданство.

В 2016 году сотрудник ФСБ покинул свой пост и прекратил работать с Мироном. Криминальный авторитет занялся бизнесом по переработке мусора в Московской области, а Фролов устроил против бывшего подопечного информационную войну.

Затем экс-силовик предупредил Амадяна о возможном возбуждении на него уголовного дела по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии и предложил помощь. Чтобы расплатиться Мирон переписал на доверенное лицо Фролова земельный участок и заплатил примерно 25 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, по делу также арестован высокопоставленный сотрудник Главного управления уголовного розыска МВД Евгений Кузин. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в 70 раз больше суммы подкупа. Фролова называют посредником, за что предусмотрено наказание до 12 лет колонии.