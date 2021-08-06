Криминалист назвал варианты побега заключённых в Истре
Ярослав Бодряшкин
Ярослав Бодряшкин
14:37, 06 августа 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В побеге пяти заключённых из ИВС в Истре виноваты сами сотрудники изолятора, которые могли открыть двери. Либо это преступная халатность и сотрудники учреждения просто забыли закрыть выход. Об этом «Москве 24» рассказал криминалист Михаил Игнатов.
Возможно, просто забыли закрыть двери. Это основная версия, которую и будет отрабатывать следствие. Поверьте, никто не может просто выйти из изолятора, это невозможно никому, — заявил криминалист.
Ещё одним возможным вариантом считается, что побег был организован для исполнителя заказного убийства и, скорее всего, для него уже были подготовлены поддельные документы, деньги и автотранспорт, чтобы отправиться за пределы страны. Если он уедет, например, в Белоруссию, то там будет проще затеряться.
Остальные же, кто сбежали, оказались во время побега не в том месте и не в то время. Однако дополнительный срок при поимке им уже обеспечен.
В свою очередь, при обнаружении людей, похожих на сбежавших преступников, стоит незамедлительно позвонить в полицию и сообщить последнее местонахождение предполагаемых беглецов. Самостоятельных действий в этой ситуации предпринимать не стоит, так как это может закончиться очень плачевно, подытожил криминалист.
Ранее стало известно, что в подмосковной Истре из следственного изолятора временного содержания сбежали пятеро заключённых, в том числе и подозреваемый в громком убийстве, сообщила прокуратура региона.