13 января 2026 в 10:50

Криминалист назвал наиболее правдоподобную причину исчезновения Усольцевых

Криминалист Игнатов: Усольцевы могли скрыться от долгов или уголовного дела

Семья Усольцевых Семья Усольцевых Фото: Социальные сети
Семья Усольцевых, которая пропала в горной местности Партизанского района Красноярского края, могла скрыться от долгов или уголовного преследования, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его мнению, россияне намеренно стремились сохранить конфиденциальность своего маршрута.

Мое мнение прежнее — Усольцевы скрылись за границей. Но причин скрыться у них может быть много: от банального желания сбежать от долгов и выплат по кредитам, вплоть до бегства от какого-то уголовного преследования. Они могли понять, что находятся на грани разоблачения, может, за ними какой-то шлейф тянулся. Или скрылись, потому что хотели не просто уехать, а чтобы никто не знал, куда и зачем они отправились. Как говорится, бесследно исчезли, — поделился Игнатов.

Ранее заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова заявила, что семья Усольцевых могла пропасть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. По ее словам, там были обнаружены две пещеры с входами-колодцами диаметром два метра.

