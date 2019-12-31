https://static.news.ru/photo/031a04dc-2cc6-11ea-9f84-fa163e074e61_660.jpg Высоко-Петровский монастырь Фото: mos.ru

3 января, в день памяти святителя Петра, после окончания божественной литургии состоится крестный ход вокруг исторической территории Высоко-Петровского монастыря. Благодаря нему москвичи смогут начать новый год с молитвы первому прославленному святому, сообщается на сайте Московского патриархата.

Ежегодный маршрут Петровского крестного хода проходит вокруг исторической территории обители — по Петровскому бульвару, ул. Петровка и Крапивенскому пер., говорится в сообщении.

В Московском патриархате отметили, что Петровский крестный ход вокруг обители в день преставления святителя Петра становится доброй городской традицией.

Уточняется, что божественная литургия в Высоко-Петровском ставропигиальном мужском монастыре начнётся в 9:00, а в 11:00 состоится крестный ход.

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