Кремлёвский инфекционист предложил COVID-диссидентам побыть волонтёрами

https://static.news.ru/photo/fa0d3390-95ad-11ea-8cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, которые считают коронавирус мифом, могут побыть добровольцами в инфекционной больнице, предложил главный внештатный инфекционист управделами президента РФ, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Сапронов рассказал, что каждый день проводит на работе по восемь часов в защитном костюме и считает это полезным опытом для COVID-диссидентов, передаёт РИА Новости.

Я хочу предложить побыть волонтёром, чтобы побыть вместе с нами. Я приглашаю, добро пожаловать, — сказал врач.

Как писал NEWS.ru ранее, число погибших от коронавирусной инфекции в мире достигло 297 220 человек. За сутки в мире скончались от заболевания 5259 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.