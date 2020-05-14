Смертность от коронавируса в мире превысила отметку в 297 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/9683f0e4-95ac-11ea-b669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sultan Mahmud Mukut/Global Look Press

Число погибших от коронавирусной инфекции в мире достигло 297 220 человек. За сутки в мире скончались от заболевания 5259 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, на 08:00 четверга, 14 мая, в мире инфицировано более 4 347 920 человек. 85 870 человек заболели за сутки. Вылечились более 1,5 млн человек.

По данным портала Worldometer, с начала эпидемии коронавирусом заболели 4 429 348 человек, погибли 298 174 человека и выздоровели почти 1 млн 660 тысяч.

Как ранее писал NEWS.ru, в Индии за минувшие сутки было выявлено 3722 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных достигло отметки в 78 003 человека. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и благосостояния семьи Индии.