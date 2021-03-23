По примеру Путина: Кремль рассчитывает на активность россиян при вакцинации

https://static.news.ru/photo/2acd6a14-8bc0-11eb-a951-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти рассчитывают на то, что как можно больше россиян решат пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его мнению, убедить граждан могут растущие темпы производства таких препаратов. Одним из главных стимулов, на взгляд представителя Кремля, должна стать прививка главы государства Владимира Путина.

Это, на самом деле, серьёзный вопрос. Мы действительно рассчитываем на то, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации, — сказал Песков.

Днём ранее Путин сообщил о намерении 23 марта сделать прививку от коронавируса. Как позже уточнил Песков, вакцинация российского лидера не будет публичной. Он также не стал уточнять, какой именно препарат намерен использовать президент, уточнив лишь, что это будет один из отечественных препаратов — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак».

Как писал NEWS.ru, президент заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России, которой, по его словам, удалось добиться благодаря своевременно начатой вакцинации.