Кремль посетовал на отсутствие в США воли к нормализации отношений

https://static.news.ru/photo/a8bab240-32f8-11eb-aeb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, общаясь с журналистами, выразил надежду, что в США после президентских выборов появится политическая воля к нормализации отношений с РФ.

Мы надеемся на то, что со временем всё-таки в Вашингтоне появится политическая воля к нормализации наших двусторонних отношений. До сих пор, к сожалению, этого не произошло, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее кандидат от Демократической партии Джо Байден, объявивший себя победителем выборов в США, заявил, что намерен назначить Джен Псаки на пост официального представителя Белого дома. На сайте переходной команды сказано, что на ключевые посты администрации, связанные с работой с журналистами, будут назначены только женщины. Псаки ранее была главой пресс-службы Госдепартамента, она известна жёсткими заявлениями в адрес Москвы.

Как передавал NEWS.ru, Песков подчеркнул, что назначение нового официального представителя американской президентской администрации не имеет никакого отношения к Кремлю и является исключительной прерогативой президента Соединённых Штатов.