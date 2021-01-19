Кремль показал видеокадры крещенского купания Путина

https://static.news.ru/photo/de6eca4c-5a59-11eb-ac50-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в этом году традиционно принял участие в крещенских купаниях. Видео купания президента в проруби опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в этом году традиционно принял участие в крещенских купаниях. Он отметил, что российский лидер «не изменяет традициям».

В Крещение ежегодно власти и священнослужители организуют купели на открытых водоёмах по всей стране. Но в этом году в Русской православной церкви (РПЦ) призвали воздержаться от массовых крещенских купаний. Так, глава синодального отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион напомнил, что крещенские купания не относятся к церковным ритуалам, но в результате перенесённой болезни организм многих верующих может быть ослаблен для погружения в ледяную воду.