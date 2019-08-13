В Кремле считают неприемлемым несоразмерное применение силы полицейскими в отношении участников акций протеста, однако не в тех случаях, когда нужно пресечь беспорядки.
Считаем абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, но считаем абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков, — сообщил 13 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, нужно различать такие явления, как согласованные заранее акции и организация общественных беспорядков, передают «
Ранее News.ru писал, что полиция задержала 10 августа 136 человек из числа участников несанкционированного митинга, который начался после согласованной с властями акции за допуск оппозиционных депутатов к выборам в столичную думу.