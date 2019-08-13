https://static.news.ru/photo/37d0f776-bdb8-11e9-9ba3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Кремле считают неприемлемым несоразмерное применение силы полицейскими в отношении участников акций протеста, однако не в тех случаях, когда нужно пресечь беспорядки.

Считаем абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти, но считаем абсолютно оправданными действия правоохранителей в пресечении общественных беспорядков, — сообщил 13 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, нужно различать такие явления, как согласованные заранее акции и организация общественных беспорядков, передают « Ведомости ».

Ранее News.ru писал, что полиция задержала 10 августа 136 человек из числа участников несанкционированного митинга, который начался после согласованной с властями акции за допуск оппозиционных депутатов к выборам в столичную думу.