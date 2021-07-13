Кремль оценил эффективность системы борьбы с COVID-19 в России

Система борьбы с коронавирусом в России доказала свою эффективность, но рассматриваются все сценарии. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что глава государства Владимир Путин постоянно находится на связи с министром здравоохранения Михаилом Мурaшко, главой Роспoтребнадзора Анной Поповой и с председателем правительства Михаилом Мишуcтиным по ситуации с коронaвирусом. Во время работы федерального штаба по противодействию коронaвирусу постоянно обсуждаются разные сценарии борьбы с инфекцией. При этом анализируется и опыт других стран.

Та система, которая выстроена у нас, доказала свою эффективность, свою работоспособность. Поэтому здесь какие-то сравнения, наверное, вряд ли возможны, каждая страна работает так, как считает целесообразным. Но ещё раз повторяю, все сценарии рассматриваются и анализируются все возможные последствия таких сценариев, — цитирует Пeскова агентство.

Ранее Мишустин заявил, что российским регионам нужно действовать на опережение в борьбе с коронавирусом.

Такое поручение он дал на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19. По его словам, заболеваемость растёт, ситуация сложная и регионам необходимо прогнозировать потребности, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.