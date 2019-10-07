Кремль считает неприемлемой ситуацию с задержанием и допросом американскими властями депутата Инги Юмашевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, сложившаяся ситуация является тревожной и вызывает у российского правительства глубокую озабоченность, передаёт
Как писал News.ru, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на обратный рейс до Москвы.
Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту. Сотрудники ФБР допрашивали депутата почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.
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