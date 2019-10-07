https://static.news.ru/photo/fcae3402-e8ef-11e9-907f-fa163e074e61_660.jpg Инга Юмашева Фото: inga_yumasheva/instagram.com

Кремль считает неприемлемой ситуацию с задержанием и допросом американскими властями депутата Инги Юмашевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сложившаяся ситуация является тревожной и вызывает у российского правительства глубокую озабоченность, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на обратный рейс до Москвы.

Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту. Сотрудники ФБР допрашивали депутата почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент.