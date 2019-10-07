Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву на обратный рейс до Москвы. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Попросили наших коллег из генерального консульства в Нью-Йорке, чтобы они проводили Ингу Альбертовну до нашего самолёта, — цитирует Антонова ТАСС.
Юмашева, прибывшая в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту. Сотрудники ФБР допрашивали депутата почти час, при этом задавали «неясные и неприемлемые вопросы». Для выяснения подробностей инцидента посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент, писал News.ru
В ФБР отказались давать комментарии по ситуации с задержанием в нью-йоркском аэропорту Юмашевой. Российские официальные лица негативно отреагировали на действия американских спецслужб. Сенатор Андрей Климов заявил, что Вашингтон не соблюдает нормы права и приличия.
Инга Юмашева избрана в Госдуму по федеральному списку партии «Единая Россия» и представляет Республику Башкортостан.