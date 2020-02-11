https://static.news.ru/photo/c679c920-4cb6-11ea-be1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские власти пока не определились с датой голосования по поправкам в Конституцию. Также пока нет ясности, будет ли этот день будним или выходным.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он отметил, что по этому вопросу существуют разные точки зрения, в том числе и мнение о том, что голосование следует провести в будний день, который объявят выходным. Это и другие предложения обсуждаются рабочей группой по подготовке проекта конституционных правок. Песков подчеркнул, что к настоящему моменту никаких окончательных решений «на этот счёт не принималось».

Как ранее сообщал NEWS.ru, днём голосования по поправкам в Конституцию может стать среда, 22 апреля.