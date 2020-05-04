Кремль анонсировал совещание Путина по отмене ограничений в России

https://static.news.ru/photo/f757e16c-8df7-11ea-9ade-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проведёт совещание по вопросы постепенной отмены ограничений, введённых в России из-за коронавируса. Оно состоится 6 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на данный момент есть только надежда, что ограничительные меры, принятые для контроля над распространением коронавируса, будут сняты. По её словам, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая.

В России к мая выявили 145 268 случаев коронавируса. За сутки число заражённых увеличилось на 10 581. 18 095 человек справились с опасным заболеванием. Умерли 1 356 человек. Всего за сутки в РФ от коронавирусной инфекции и её последствий скончались 76 человек, писал NEWS.ru.