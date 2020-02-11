https://static.news.ru/photo/bf9d53de-4c51-11ea-9510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Водитель такси Андрей Гончар, высмеивая страх клиентов перед коронавирусом, стал надевать общевойсковой защитный комплект (ОЗК), который используется совместно с противогазом. По его словам, некоторых пассажиров его наряд шокировал, некоторые просили сделать селфи.

Видео, снятое таксистом в момент, когда клиенты садились в машину, а он надевал противогаз, опубликовал «Царьград».

Гончар пояснил, что ожидал от людей самой разной реакции, но так и не дождался негативной.

Ранее NEWS.ru сообщал, что китаянка, прилетевшая рейсом «Аэрофлота» на Кипр, не больна коронавирусом. Об этом сообщает местный Минздрав, ссылаясь на проведённые анализы. Гражданка Китая действительно заболела, но это не имеет отношения к атипичной пневмонии. Её состояние уже улучшилось, но всё равно она останется в больнице общего профиля в Никосии для профилактики.