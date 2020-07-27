Кравцов: ЕГЭ в 2020 году прошёл максимально объективно и без утечек

https://static.news.ru/photo/9080ec88-cff9-11ea-8228-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый государственный экзамен в 2020 году прошёл максимально объективно, утечек экзаменационных материалов зафиксировано не было. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Сегодня можем говорить, что экзамен прошёл максимально объективно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было, — цитирует руководителя ведомства ТАСС.

Кравцов добавил, что проведение экзамена не привело к новым вспышкам коронавирусной инфекции. Кроме того, ограничения из-за пандемии COVID-19 не привели к ухудшению результатов ЕГЭ.

По словам министра, средний балл ЕГЭ по ряду предметов в 2020 году вырос по сравнению с результатами прошлых четырёх лет.