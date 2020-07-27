Кравцов: ЕГЭ в 2020 году прошёл максимально объективно и без утечек

https://static.news.ru/photo/9080ec88-cff9-11ea-8228-fa163e074e61_660.jpgСергей КравцовФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Единый государственный экзамен в 2020 году прошёл максимально объективно, утечек экзаменационных материалов зафиксировано не было. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Сегодня можем говорить, что экзамен прошёл максимально объективно. Никаких утечек экзаменационных материалов не было, — цитирует руководителя ведомства ТАСС.
Кравцов добавил, что проведение экзамена не привело к новым вспышкам коронавирусной инфекции. Кроме того, ограничения из-за пандемии COVID-19 не привели к ухудшению результатов ЕГЭ.
По словам министра, средний балл ЕГЭ по ряду предметов в 2020 году вырос по сравнению с результатами прошлых четырёх лет.
Ранее NEWS.ru писал, что средний тестовый балл по единому государственному экзамену вырос в этом году по сравнению с результатами экзаменов 2016–2019 годов, несмотря на дистанционный формат обучения в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По литературе средний балл вырос на 4,97 — до 60 баллов, по истории — на 4,68, до 51,7, по географии — на 4,62, до 55,3, по профильной математике — на 4,27, до 49,6. На 2,48 увеличился средний балл по ЕГЭ по информатике — до 58,7, по русскому языку — на 2,3, до 69,3, по физике — на 2,13, до 52,4, по обществознанию — на 1,65, до 54,4, по химии — на 0,13, до 54,3. Основной период ЕГЭ в 2020 году прошёл с 29 июня по 25 июля. Всего для участия в экзаменах были зарегистрированы около 714 тысяч человек. Экзамены в этом году сдают только выпускники, которые планируют поступать в вузы.