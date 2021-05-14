«Красный Крест» собрал для пострадавших в Казани более 62 млн рублей

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Пожертвования на сумму свыше 62 млн рублей для помощи пострадавшим и семьям погибших в результате ЧП в Казани поступили на счёт российского «Красного Креста». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя организации Павла Савчука.

Он рассказал, что в настоящий момент «Красный Крест» совместно с властями Татарстана уточняет потребности каждой пострадавшей семьи. Часть собранных средств будет потрачена на организацию отдыха, санаторно-курортное лечение и закупку средств реабилитации.

Собеседник агентства отметил, что поддержка будет носить долгосрочный характер.

Наша цель — не израсходовать средства, а помочь людям, при этом грамотно и эффективно использовать те средства, которые поступили в качестве пожертвований, — пояснил Савчук.

Он добавил, что сбор пожертвований завершится до конца мая, но конкретной даты не назвал.

Нападение на школу № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения. 12 мая в Татарстане объявлено днём траура по погибшим.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве дух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.

Ранее сообщалось, что в Москве прооперировали одного из детей, получивших ранения в результате нападения на школу. Врачам потребовалось пять часов, чтобы удалить из тела школьника дробь, застрявшую в области шеи и позвоночника.