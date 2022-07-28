Крафтовым пивоварням предрекли закрытие из-за введения маркировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Увеличение затрат на маркировку может привести к закрытию небольших пивоварен, предупредил соучредитель крафтовой пивоварни в Сергиевом Посаде Сергей Захаров. По его мнению, в инициативе ввести цифровую маркировку пива нет ничего положительного, поскольку из-за новых правил качество самого напитка не улучшится, пишет «Радио 1».

Пиво внутри банки от этой маркировки лучше не станет. <...> Пиво из порошка не делается, это процесс, который требует брожения, ферментации и так далее, поэтому в пиве подделки не существует. Так что никаких положительных моментов для отрасли нет. Более того, вероятно, некоторое количество маленьких пивоварен закроется, потому что не потянут увеличение затрат из-за маркировки, — прокомментировал предприниматель.

Обязательная маркировка пива в кегах в РФ начнется с 1 апреля 2023 года, в стеклянной и ПЭТ-таре — с 1 октября 2023 года, в банках — с 15 января 2024 года. Как сообщил оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), он готов обеспечить пивоваренную отрасль необходимым оборудованием и кодами маркировки к указанным датам. По мнению директора департамента цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерины Приезжевой, разделение процесса внедрения маркировки на три этапа позволит значительно снизить нагрузку на отрасль.