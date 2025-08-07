Крабовые палочки, но по-новому: холодный торт, который просят повторить

Летом стоять у плиты — последнее, чего хочется. Но хочется, чтобы на столе было что-то вкусное, быстрое и эффектное. Решение — холодный закусочный торт из крабовых палочек. Готовится за 20 минут, выглядит как из кафе, а вкус… лучше попробовать.

Такой торт отлично подойдёт для семейного ужина, пикника или даже праздничного стола. Он не требует запекания и легко собирается из доступных продуктов.

Что нужно

Крабовые палочки — 250 г

Яйца — 3 шт.

Сыр — 250 г

Майонез — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Соль, специи — по вкусу

Как приготовить

Шаг 1.

Отварите яйца, охладите и очистите. Отделите белки от желтков, натрите их по отдельности на крупной тёрке.

Шаг 2.

Чеснок измельчите (лучше через пресс), добавьте к тёртому сыру и желткам. Влейте майонез, посолите и приправьте по вкусу. Перемешайте до однородности.

Шаг 3.

Крабовые палочки аккуратно разверните. Получившиеся пласты станут «коржами» для торта.

Шаг 4.

На каждый слой крабовых пластов выкладывайте начинку, разравнивая её ложкой. Повторяйте, пока не закончится масса.

Шаг 5.

Украсьте верхушку и бока оставшейся начинкой. Сверху посыпьте белковой стружкой.

Шаг 6.

Поставьте в холодильник минимум на 30 минут — чтобы торт стабилизировался и пропитался.

Результат

Сытный, нежный, холодный закусочный торт, который не требует духовки и долго стоять у плиты. Отличный вариант для лета.

Совет: можно добавить в начинку немного зелёного лука или укропа для аромата и цвета.

