17 августа своё право на митинг реализовала КПРФ, которая ещё недели три назад активно рекламировала массовый санкционированный протест на Театральной площади, но собраться разрешили на проспекте Сахарова. Однако митинг явно не стал массовым. С трудом насчитанные четыре тысячи не испугавшихся дождей участников — не та сила, что способна произвести впечатление и на власти, и на заклейменных самим Зюгановым либералов.

Между тем, у митинга потенциально было сразу несколько задач. Прежде всего, приглашая всех, включая внесистемных оппозиционеров, прийти на Сахарова, команда Геннадия Андреевича силилась показать, что не просто может консолидировать разномастную оппозицию, но как бы ввести сам протест во вполне цивилизованные рамки, действуя исключительно в правовом поле.

Но, внесистемщики и просто либералы на призывный зов компартии не откликнулись. Поскольку они прекрасно помнили, что сами приглашали «красных» на свой митинг 3 августа, но слова им не дали, что было воспринято левыми, как типичное либеральное коварство. Кроме того, внесистемщики сейчас ударно используют соцсети, а потому соучастие в субботнем митинге вряд ли им что-либо прибавило, но часть сочувствующих вполне могло оттолкнуть. И уж тем более объединяться под дождем с партией, лидер которой обвинил их в связям с американским госдепом вдвойне нецелесообразно.

Иными словами претензии КПРФ на особую стабилизирующую функцию в условиях московской митинговой неопределенности оказались несостоятельными. Нынешняя компартия во главе с парламентскими старцами, несмотря на все старания, не способна управлять протестом, как-то влиять на состояние умов самой радикальной части общества. А потому и скромный митинг опять оказался эдаким тусовочным междусобойчиком, на котором своим внимали свои же.

Но помимо романа с либералами перед организаторами стояла и другая важная задача: показать, что сейчас перед партией открываются небывалые электоральные перспективы. В частности, «лицо» нынешней избирательной кампании КПРФ в Мосгордуму миллионер Вадим Кумин попытался сформулировать нынешнюю особую позицию партии на фоне того, что власть теряет популярность, а либералы оказываются за бортом. Мол, именно коммунисты могут стать если не победителями выборов, то значительной силой в городском парламенте.

Притом, что уже притчей во языцех давно стал тезис, что ничего нынешняя компартия так не опасается, как перспективы прийти к власти и взять на себя ответственность за положение дел в стране. Собственно, уже сама подготовка к этой кампании, которая сопровождалась отказом верхушки партии поддержать выдвижение нескольких потенциально сильных и известных в округах кандидатов, говорила о том, что КПРФ в очередной раз собирается играть по правилам и не выходить за заранее согласованные рамки, довольствоваться приобретением нескольких дополнительных мандатов к пяти, которые они уже имеют в Мосгордуме последнего созыва. И, уже традиционно в округе, в котором баллотируется Леонид Зюганов нет никакого «независимого» кандидата, связанного со столичной мэрией. Ему вновь по согласованию с городскими властями только красную дорожку в городской парламент разве что не стелют.

Потому—то митинг лишний раз подтвердил кризис традиционной оппозиции, поскольку плодотворная идея отставки главы Мосизбиркома Горбунова вряд ли может зажечь сторонников партии, а главное — привлечь молодежь, которая, разочаровавшись в повестке нынешней официальной компартии, продолжает радикализироваться.