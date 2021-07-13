Котяков назвал срок начала выплат на детей школьного возраста

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что перечисление единовременных выплат семьям с детьми школьного возраста начнётся с 16 августа. Именно в этот день получит 10 тысяч рублей большинство россиян, сообщает РИА Новости.

По поручению президента выплаты начнутся в середине августа, чтобы семьи успели подготовить детей в школе. Старт платежей намечен на 16 августа, — подчеркнул Котяков.

Он добавил, что заявления в Пенсионный фонд родители могут подавать, начиная с 15 июля. Многие уже получили в личном кабинете на «Госуслугах» предзаполненные заявления для проверки. Пособие может быть перечислено на счёт, привязанный к карте любой платежной системы, отметил министр.

Ранее стало известно, что право на единовременную выплату имеют родители, усыновители, попечители и опекуны детей в возрасте от шести до 18 лет, если ребёнку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Заявления на это пособие будет принимать ПФР до 1 ноября.