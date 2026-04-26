Котлеты, от которых соседи сходят с ума — имбирный взрыв вкуса, держись, кухня не выдержит

Эти котлеты не просто про ужин, а про аромат, который собирает всю семью на кухне за минуту. Имбирь здесь играет главную роль и полностью меняет привычный вкус, делая блюдо ярким и запоминающимся. Получается сочно, пряно и очень по-домашнему.

Ингредиенты:

фарш говяжий — 500 г;

картофель — 2–3 шт.;

лук — 2 шт.;

яйца — 1–2 шт.;

панировочные сухари — 150 г;

растительное масло — 4 ст. л.;

острый перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

имбирь — небольшой кусочек;

гарам масала — 1 ч. л.;

фенхель молотый — 1,5 ч. л.;

куркума — 1/2 ч. л.;

черный перец, соль — по вкусу.

Приготовление

Картофель отварите, разомните в пюре. Лук, чеснок, перец и имбирь мелко нарежьте и слегка обжарьте на масле. Добавьте специи, затем фарш и прогрейте, разбивая комочки. Остудите массу.

Смешайте фарш с картофелем, сформируйте котлеты. Обмакните в яйцо, обваляйте в сухарях и обжарьте до румяной корочки.

Имбирь делает вкус неожиданным, ярким и «ресторанным» — такие котлеты точно долго не задержатся на тарелке.

