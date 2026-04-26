Котлеты, от которых соседи сходят с ума — имбирный взрыв вкуса, держись, кухня не выдержит

Эти котлеты не просто про ужин, а про аромат, который собирает всю семью на кухне за минуту. Имбирь здесь играет главную роль и полностью меняет привычный вкус, делая блюдо ярким и запоминающимся. Получается сочно, пряно и очень по-домашнему.
Ингредиенты:
- фарш говяжий — 500 г;
- картофель — 2–3 шт.;
- лук — 2 шт.;
- яйца — 1–2 шт.;
- панировочные сухари — 150 г;
- растительное масло — 4 ст. л.;
- острый перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- имбирь — небольшой кусочек;
- гарам масала — 1 ч. л.;
- фенхель молотый — 1,5 ч. л.;
- куркума — 1/2 ч. л.;
- черный перец, соль — по вкусу.
Приготовление
Картофель отварите, разомните в пюре. Лук, чеснок, перец и имбирь мелко нарежьте и слегка обжарьте на масле. Добавьте специи, затем фарш и прогрейте, разбивая комочки. Остудите массу.
Смешайте фарш с картофелем, сформируйте котлеты. Обмакните в яйцо, обваляйте в сухарях и обжарьте до румяной корочки.
Имбирь делает вкус неожиданным, ярким и «ресторанным» — такие котлеты точно долго не задержатся на тарелке.
