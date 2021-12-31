Космонавты поздравили россиян с Новым годом

Космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров записали на борту Международной космической станции (МКС) видеообращение для жителей России. В нём они поздравили всех россиян с Новым годом.

У самих космонавтов тоже будет праздничный стол, но без шампанского: на станции действует сухой закон, — уточняется в видеообращении.

Ранее большинство россиян (71,3%) заявили, что плaнируют встретить Новый год в кругу семьи, 9,6% — с друзьями, 4,5% — в одиночестве или с «воображаемым другом», менее 3% указали вариaнты: с девушкой/парнем, с Дедом Морозом или Снегурочкой, незнакомыми людьми или на работе, говорится в итогах исследования проекта «Другoе дело».

Кроме того, доступ на Красную площадь в Москве 31 декабря oграничат с 17:00 в связи с эпидемиологической ситуацией. Эта мера необходима для исключения скоплений людей.