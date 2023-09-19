Космонавт оценил возможность побега человечества от астероида на Луну Космонавт Корниенко: на полноценную колонизацию Луны потребуется 15–20 лет

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Экстренная колонизация Луны ради спасения человечества от гипотетического столкновения Земли с астероидом невозможна, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» летчик-космонавт Герой России Михаил Корниенко. По его словам, на создание постоянной лунной базы потребуется 15–20 лет.

Как пишет издание, американское космическое агентство (NASA) планирует в 2025 году высадку людей на поверхность спутника Земли для создания там постоянного поселения к концу десятилетия. Эти планы некоторые эксперты считают подготовкой к экстренной эвакуации части населения Земли из-за угрозы столкновения с астероидом 2022 SF289.

По словам российского космонавта, быстрое заселение спутника займет куда больше времени.

За 5–10 лет подготовить колонизацию Луны невозможно. Создать обитаемую базу при хорошем раскладе, по моему мнению, получится за 15–20 лет, не меньше. Это большой непрерывный грузопоток, это огромные деньги. По бюджету даже МКС, которая стоит около $170 млрд, не сравнится с подобными проектами, — высказал мнение специалист.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что российская межпланетная станция «Луна-25» разрушилась при ударе о поверхность спутника, потому что акселерометр не передал информацию, которая была необходима для выключения двигателя. По его словам, у комиссии есть 16 причин, почему был неисправен механизм.