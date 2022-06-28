Косметолог рассказала, для чего нужен инъекционный коллаген Косметолог Лачинова: инъекционный коллаген помогает бороться с рубцами

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Инъекционный коллаген помогает бороться с рубцами и уплотняет истончившуюся кожу, заявила косметолог Наталья Лачинова в разговоре с «Радио 1». Она добавила: коллагенотерапия повышает тонус кожи, способствует биоревитализации и ремоделированию собственного коллагена.

Сейчас в отечественной косметологии активно развивается такое направление, как коллагенотерапия. Для этого используются препараты различного назначения и механизма воздействия. Кто-то прибегает к помощи коллагена для борьбы с разного рода рубцами, кто-то — для уплотнения истончающейся кожи, повышения её тонуса, биоревитализации и ремоделирования собственного коллагена, — пояснила Лачинова.

Более того, отметила специалист, такая терапия не имеет значительных противопоказаний. Однако людям с аутоиммунными заболеваниями и склонностью к аллергии стоит относиться к таким процедурам с осторожностью, добавила косметолог. Коллагенотерапию можно проходить начиная с 25 лет, при этом продолжительность курса зависит от проблемы пациента. По словам Лачиновой, такой метод особенно хорошо себя показывает при борьбе с морщинами вокруг глаз.

Ранее пульмонолог Олег Абакумов заявил, что получить коллаген для омоложения кожи из кремов и других косметических средств невозможно. Организм не усваивает его снаружи и может лишь производить свой, и в этом можно ему помочь, объяснил специалист.