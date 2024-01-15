Косметолог дала советы по уходу за кожей в морозную погоду Косметолог Моисеенко: в мороз стоит использовать щадящие средства для кожи

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В морозную погоду уход за кожей должен быть щадящим, рассказала косметолог Наталья Моисеенко. В беседе с LIFE.ru специалист подчеркнула, что лучше всего использовать для очищения муссы, пенки или молочко с мягкой формулой. Умывать лицо рекомендуется прохладной водой.

Очищение кожи в зимний период должно быть максимально щадящим, чтобы не нарушить гидролипидную мантию. В норме наша кожа имеет слабокислый pH. При нарушении функции вода начинает активно испаряться с поверхности, вызывая чувство стянутости. Для очищения лучше использовать мусс, пенку и молочко с мягкой формулой, — уточнила косметолог.

За час до выхода на улицу утром следует наносить питательный крем. Хорошее средство защитит от ветра, холода и других неприятных воздействий на кожу. Моисеенко рекомендует отказаться от гелевых и жидких уходовых средств. Они могут привести к обветриванию. Также стоит избегать спиртовых лосьонов и тоников. В вечернее время можно пользоваться сыворотками по типу беспокоящей проблемы. Так, при пигментных пятнах поможет средство с витамином С, а при обезвоживании и сухости — гиалуроновая кислота.

Косметолог Татьяна Егорова ранее рассказала, что покрасневшие и воспаленные подкожные прыщи необходимо лечить комплексно. По ее словам, сначала закрытые комедоны надо постараться вытянуть и только при назревании их можно удалять, причем делать это должен специалист.