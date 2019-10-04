https://static.news.ru/photo/a2de1cc6-e746-11e9-8631-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Латвийские спасатели рассказали, что им чаще всего приходится вызволять из опасных ситуаций котов. По словам старшего специалиста Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Вендии Пикше-Кучмы, следующими в списке стали птицы.

Согласно статистике ГПСС, кошкам оказывали помощь уже 309 раз с начала года. Чаще всего они не могли спуститься с деревьев, застревали в трубах и падали в вентиляционные шахты.

В 140 случаях спасатели помогали птицам. Латвийские голуби, кукушки, чайки, вороны и даже аисты любят залетать в дымоходы и путаться в рыболовных снастях, передаёт « Интерфакс ».

На помощь к собакам сотрудники ГПСС выезжали с начала года всего 44 раза. 38 раз спасатели убирали из жилых домов заползших туда змей.

В сельской местности часто помощь требуется диким животным или крупному домашнему скоту. К примеру, они застревают в грязи или оказываются в ямах.

Пикше-Кучма рассказала, что за первые девять месяцев 2019 года жители Латвии 611 раз обращались к работникам ГПСС за помощью в спасении животных.

Она пояснила, что спасатели принимают не все вызовы, если животное сильно пострадало, ему требуется помощь ветеринара.

Ранее исследователи рассказали о росте числа домашних кошек в Москве и Петербурге, писал News.ru.