https://static.news.ru/photo/63f9c990-e68a-11e9-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

С 2014 по 2017 год количество домашних кошек в Москве и Санкт-Петербурге выросло на 489 тысяч. По последним сведениям, в двух крупнейших городах страны хозяева есть почти у 3 млн таких животных.

Эта информация стала известна из данных совместного опроса компании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета».

Кроме того, в целом на территории России с 2014 по 2018 год популяция домашних животных возросла на 14%, сообщает РБК.

В Москве и Петербурге, кроме кошек, у хозяев проживают 1,269 млн собак.

В опросе принимали участие 309 владельцев кошек и 312 владельцев собак из столицы и других городов-миллионников. Более 70% респондентов отметили, что считают своих питомцев полноправными членами семьи.

Ранее представитель Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев предоставил News.ru эксклюзивные данные о том, каких экзотических домашних зверей россияне заводят чаще всего.

Чаще всего дома у наших соотечественников живут декоративные крысы, хомяки, песчанки, иглистые и декоративные мыши, белки дегу, морские свинки, кролики, еноты, шиншиллы, ежи. Чуть реже встречаются змеи различных видов и цветовых вариаций, ящерицы, гекконы, кайманы.