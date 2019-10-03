С 2014 по 2017 год количество домашних кошек в Москве и Санкт-Петербурге выросло на 489 тысяч. По последним сведениям, в двух крупнейших городах страны хозяева есть почти у 3 млн таких животных.
Эта информация стала известна из данных совместного опроса компании Mars Petcare и «Яндекс.Маркета».
Кроме того, в целом на территории России с 2014 по 2018 год популяция домашних животных возросла на 14%,
В Москве и Петербурге, кроме кошек, у хозяев проживают 1,269 млн собак.
В опросе принимали участие 309 владельцев кошек и 312 владельцев собак из столицы и других городов-миллионников. Более 70% респондентов отметили, что считают своих питомцев полноправными членами семьи.
Ранее представитель Российской ассоциации любителей домашних животных Электрон Дементьев предоставил News.ru эксклюзивные данные о том, каких экзотических домашних зверей россияне заводят чаще всего.
Чаще всего дома у наших соотечественников живут декоративные крысы, хомяки, песчанки, иглистые и декоративные мыши, белки дегу, морские свинки, кролики, еноты, шиншиллы, ежи. Чуть реже встречаются змеи различных видов и цветовых вариаций, ящерицы, гекконы, кайманы.
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