Коронавирусной инфекцией заболели ещё 8672 россиянина

https://static.news.ru/photo/5802d280-9845-11eb-b36f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

По данным на утро 8 апреля, за минувшие сутки в России выявлено 8294 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 8672 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 365 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9558 человек, — говорится в сообщении.

Лидером среди регионов по суточной заболеваемости остаётся Москва, при этом в столице заметно выросло количество заразившихся по сравнению с предыдущим днём — 2024 человека против 1585 накануне. 695 новых инфицированных выявлено в Санкт-Петербурге, 567 — в Московской области.

В двух регионах зафиксирован нулевой темп суточного прироста заболевших — в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе. Минимальный темп наблюдается в Республике Тыва — 0,01%. В Магаданской области и Еврейской автономной области он составил 0,04%.

В общей сложности за всё время пандемии в России выявлено 4 614 834 случая заболевания COVID-19. Выздоровело 4 239 038 пациентов, болезнь унесла жизни 101 485 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 122,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 323 тысячи — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 497 тысяч 753 человека, — уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, глава центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал о ходе испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» против коронавирусной инфекции. По его словам, во время испытаний часть добровольцев заразилась коронавирусом. Это были 20 человек из 150 старше 60 лет. Он назвал это нормальной особенностью всех вакцин, так как у большинства людей не успевает выработаться полноценный иммунитет.