Коронавирус проник в закрытый российский город

Коронавирус выявлен у троих жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный в Пензенской области.
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Ни один из случаев заражения в городе пока не подтверждён лабораторно. 147 жителей находятся в самоизоляции, так как они недавно приехали из-за рубежа или контактировали с таковыми.
Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
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