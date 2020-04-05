Коронавирус проник в закрытый российский город

https://static.news.ru/photo/a18e82d0-772d-11ea-b726-fa163e074e61_660.jpg Фото: zar-yarmarka.ru

Коронавирус выявлен у троих жителей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) город Заречный в Пензенской области.

Об этом сообщает РИА Новости. По данным издания, тесты на заболевание двух из них показали положительный результат. Диагноз третьего пока предварительный. Его анализы сейчас изучаются московскими специалистами.

Ни один из случаев заражения в городе пока не подтверждён лабораторно. 147 жителей находятся в самоизоляции, так как они недавно приехали из-за рубежа или контактировали с таковыми.

Ранее NEWS.ru писал о том, что за последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.