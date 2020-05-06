Коронавирус обнаружили у депутата Госдумы Максимовой

https://static.news.ru/photo/1da1461c-8fae-11ea-98e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова заразилась COVID-19 и в настоящее время госпитализирована. Об этом в своём Telegram-канале сообщила советник председателя нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

Она отметила, что депутат проходит лечение не в лучших платных клиниках или ЦКБ столицы, а в обычной больнице в Твери.

Ранее NEWS.ru писал, что из больницы выписался депутат Леонид Калашников. У него было диагностировано двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. Парламентарий рассказал, что пошёл на поправку и будет долечиваться дома.

В России, согласно последним данным, около 166 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 21,3 тысячи человек, умерли 1,5 тысячи. В Москве — более 85,9 тысячи заразившихся, 8,4 тысячи выздоровели, 866 умерли.

В мире — более 3,6 млн инфицированных, более 257 тысяч умерли, более 1,2 млн выздоровели.