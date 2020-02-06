https://static.news.ru/photo/231a8942-4c1e-11ea-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что были зафиксированы случаи распространения коронавируса среди людей, которые не ездили в Китай. По его мнению, текущая ситуация может быть лишь «верхушкой айсберга».

Он отметил, что факт заражения людей, не посещавших КНР, вызывает обеспокоенность. Такие данные могут указывать на более широкое распространение заболевания в других государствах.

Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга, — написал он в Twitter.

В настоящий момент распространение коронавируса замедлилось, однако оно может вновь ускориться. Глава ВОЗ призвал все страны готовиться к появлению заболевших на их территориях и уведомлять организацию о ситуации в режиме реального времени.

Thereâve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to . The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020

По состоянию на утро 10 февраля количество инфицированных коронавирусом превысило 40 тысяч человек, более 900 человек скончались. При этом свыше 3,2 тысячи заразившихся выздоровели.

Ранее, как писал NEWS.ru, в ВОЗ заявили, что ситуация с 2019-nCoV ещё не достигла пика, поэтому говорить об успешном сдерживании инфекции пока рано.