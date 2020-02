Он отметил, что факт заражения людей, не посещавших КНР, вызывает обеспокоенность. Такие данные могут указывать на более широкое распространение заболевания в других государствах.

В настоящий момент распространение коронавируса замедлилось, однако оно может вновь ускориться. Глава ВОЗ призвал все страны готовиться к появлению заболевших на их территориях и уведомлять организацию о ситуации в режиме реального времени.