https://static.news.ru/photo/231a8942-4c1e-11ea-abd9-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что были зафиксированы случаи распространения коронавируса среди людей, которые не ездили в Китай. По его мнению, текущая ситуация может быть лишь «верхушкой айсберга».
Он отметил, что факт заражения людей, не посещавших КНР, вызывает обеспокоенность. Такие данные могут указывать на более широкое распространение заболевания в других государствах.
Короче говоря, мы можем видеть только верхушку айсберга, — написал он в Twitter.
В настоящий момент распространение коронавируса замедлилось, однако оно может вновь ускориться. Глава ВОЗ призвал все страны готовиться к появлению заболевших на их территориях и уведомлять организацию о ситуации в режиме реального времени.
Thereâve been some concerning instances of onward #2019nCoV spread from people with no travel history to . The detection of a small number of cases may indicate more widespread transmission in other countries; in short, we may only be seeing the tip of the iceberg.