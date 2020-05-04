В Тамбовской области коронавирус диагностировали у годовалой девочки

https://static.news.ru/photo/87273f32-8dfc-11ea-8340-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Годовалая девочка заразилась коронавирусной инфекцией в Тамбовской области. Помимо неё, диагноз за сутки подтверждён ещё у 52 жителей региона.

В их числе 21 мужчина и 29 женщин в возрасте от 23 до 83 лет. Помимо малышки, в числе заболевших ещё двое детей — 13 и 15 лет, передаёт РИА Новости со ссылкой на областную администрацию.

Пятеро людей, у которых диагностирован коронавирус, прибыли из других регионов, остальные контактировали с приехавшими.

Общее количество подтверждённых случаев заболевания в Тамбовской области — 842. Из них 117 человек выздоровели, двое умерли.

В общей сложности в России на 4 мая официально зарегистрировано около 145,3 тысячи случаев инфицирования, более 18 тысяч исцелились, около 1,4 тысячи скончались.

В мире уже более 3,5 млн заражений, свыше 1,1 млн выписанных из больниц и более 247 тысяч летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, могут сохраниться для пожилых и людей с хроническими патологиями до тех пор, пока не будет создана вакцина или лекарство.