Все больше домашних животных в России едят корм фабричного производства. За последние 16 лет число кошатников, кормящих своих питомцев подобной пищей выросло на 34%. Количество собачников, покупающих готовый корм, увеличилось на 13% за аналогичный период времени.

По данным одного из крупнейших производителей питания для животных, почти половина владельцев кошек в 2018 году потчуют питомцев только фабричным кормом (сухим или влажным). То же самое делают 15% владельцев собак. Для сравнения — в 2002 году только 16% кошек и 2% собак в России получали в пищу готовый корм. Остальные — питались тем же, чем и хозяева.

Сергей Булкин/News.ru

Некоторые ветеринары рекомендуют кормить животных специальным кормом, а не остатками хозяйского обеда. Они утверждают — из человеческой пищи домашним любимцам очень сложно получить все необходимые для здоровья вещества — жиры, белки, углеводы, витамины и микроэлементы.

Готовые корма создаются с учётом конкретных потребностей собак и кошек. Научно доказано, оптимальный способ кормления — это комбинирование сухих и влажных рационов. Это позволяет в полной мере использовать преимущества и тех, и других. Сухой корм способствует механической чистке зубов, а влажный — профилактике ожирения и поддержанию оптимального водного баланса. Чтобы питаться правильно, не обязательно платить много. Если питомец здоров и у него нет специфических потребностей в питании, достаточно корма доступного ценового сегмента. Главное, чтобы он был полнорационный — это указывается на упаковке. Ответственный производитель всегда контролирует качество и безопасность сырья для кормов вне зависимости от ценового сегмента. Разница в цене обусловлена специализацией корма, сложностью состава и масштабом производства конкретного продукта. Дмитрий Челночников ветеринарный врач, менеджер по научной коммуникации компании-производителя кормов для животных

Но не все ветеринары согласны с Дмитрием Челночниковым, так, ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов считает, что без употребления фабричного корма животное может «жить долго и счастливо». Главное — разумно его кормить. Никаких сосисок, колбасы и недорогой лапши. Лучше всего давать питомцу свежее мясо и рыбу, злаки, молочные продукты. Но такой рацион для котика просто не по карману многим российским семьям. Поэтому фабричные корма — недорогая альтернатива.

Сергей Булкин/News.ru

По данным международного агентства Euromonitor International, в 2018 году объём всего российского рынка товаров для домашних животных составил почти 200 млрд рублей. Из них 182 млрд — это корма, а 17 млрд — аксессуары и другая продукция для животных.

Больше всего на пропитание для домашних любимцев тратятся жители Санкт-Петербурга. Средний чек на одну покупку корма там составил 2564 рубля. В Москве он чуть меньше — 2483 рубля. На третьем и четвертом местах — Нижний Новгород и Екатеринбург. Средний чек жителей этих городов составляет 2358 и 2190 соответственно.

Год от года рынок товаров для животных демонстрирует рост. По экспертным прогнозам, он достигнет показателя в 300 млрд рублей к 2023 году, если продолжит расти на 8% ежегодно, как это происходит сейчас.

News.ru побывал на производстве влажных кормов для домашних животных на одной из подмосковных фабрик. Мы выяснили, сколько мяса в пище для котиков и какие добавки они содержат в своём составе.