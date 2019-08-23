Все больше домашних животных в России едят корм фабричного производства. За последние 16 лет число кошатников, кормящих своих питомцев подобной пищей выросло на 34%. Количество собачников, покупающих готовый корм, увеличилось на 13% за аналогичный период времени.
По данным одного из крупнейших производителей питания для животных, почти половина владельцев кошек в 2018 году потчуют питомцев только фабричным кормом (сухим или влажным). То же самое делают 15% владельцев собак. Для сравнения — в 2002 году только 16% кошек и 2% собак в России получали в пищу готовый корм. Остальные — питались тем же, чем и хозяева.
Некоторые ветеринары рекомендуют кормить животных специальным кормом, а не остатками хозяйского обеда. Они утверждают — из человеческой пищи домашним любимцам очень сложно получить все необходимые для здоровья вещества — жиры, белки, углеводы, витамины и микроэлементы.
Но не все ветеринары согласны с Дмитрием Челночниковым, так, ветеринар, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Николай Пименов считает, что без употребления фабричного корма животное может «жить долго и счастливо». Главное — разумно его кормить. Никаких сосисок, колбасы и недорогой лапши. Лучше всего давать питомцу свежее мясо и рыбу, злаки, молочные продукты. Но такой рацион для котика просто не по карману многим российским семьям. Поэтому фабричные корма — недорогая альтернатива.
По данным международного агентства Euromonitor International, в 2018 году объём всего российского рынка товаров для домашних животных составил почти 200 млрд рублей. Из них 182 млрд — это корма, а 17 млрд — аксессуары и другая продукция для животных.
Больше всего на пропитание для домашних любимцев тратятся жители Санкт-Петербурга. Средний чек на одну покупку корма там составил 2564 рубля. В Москве он чуть меньше — 2483 рубля. На третьем и четвертом местах — Нижний Новгород и Екатеринбург. Средний чек жителей этих городов составляет 2358 и 2190 соответственно.
Год от года рынок товаров для животных демонстрирует рост. По экспертным прогнозам, он достигнет показателя в 300 млрд рублей к 2023 году, если продолжит расти на 8% ежегодно, как это происходит сейчас.
News.ru побывал на производстве влажных кормов для домашних животных на одной из подмосковных фабрик. Мы выяснили, сколько мяса в пище для котиков и какие добавки они содержат в своём составе.