Корчевников признался, что уже никогда не женится

https://static.news.ru/photo/2162991c-2ffa-11eb-af19-fa163e074e61_660.jpg Борис Корчевников Фото: АГН «Москва»

Телеведущий Борис Корчевников признался, что уже вряд ли когда-нибудь женится. Этим откровением он поделился с гостьей своей программы певицей Анитой Цой.

Как ваш муж на вас посмотрел, когда вы поделились задумкой, что хотите стать певицей? — спросил в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Корчевников.

Анита Цой вместо ответа спросила, а женат ли он сам? Ведущий ответил, что всё ещё нет. Тогда Цой поинтересовалась, как он отреагировал бы, если бы был женат, а супруга бы решила стать певицей, ездить на гастроли, отсутствовать ночами дома.

Я, по-моему, не женюсь всё-таки, — признался в ответ Корчевников.

Как писал NEWS.ru, причиной потери слуха телеведущего Бориса Корчевникова стало перенесённое в детстве заболевание. По его собственному предположению, это почти наверняка связано с менингитом. Он рассказал, что уже к трём годам практически не слышал на одно ухо. Пять лет назад журналисту удалили доброкачественную опухоль мозга. Последующие проблемы со здоровьем многие связывали именно с этим моментом жизни Корчевникова.

Семья и друзья не раскрывают подробности болезни звезды телеэфира, а его концертный директор говорит, что Борис чувствует себя отлично. Сам Корчевников перестал скрывать, что у него есть проблемы со здоровьем, упомянув об этом, рассказывая о чуде с «удвоением иконы» в одном из храмов.